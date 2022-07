Adriano Panzironi, la dieta del ‘guru’ bocciata dal Tar: confermata multa di 265 mila euro (Di martedì 19 luglio 2022) Il Tar del Lazio ha detto definitivamente la sua, bacchettando la dieta Life 120 e il suo ideatore Adriano Panzironi, che prometteva di allungare la vita fino a 120 anni con metodi stravaganti e sui generis, come ad esempio mangiare carne di maiale di buon mattino, appena svegli. L’antecedente e la multa di Agcom Era il 2019, quando l’emittente GM comunicazioni, che trasmetteva il programma dell’ex giornalista, era stata multata dall’Agcom per la somma di 264mila euro, ma aveva presentato ricorso. Il Tar del Lazio, con una sentenza del 28 giugno ha confermato le motivazioni dell’Agcom: la GM comunicazioni, dunque, dovrà pagare. Come funzionava il programma La struttura del programma galeotto si articolava in un format caratterizzato da numerosi approfondimenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Il Tar del Lazio ha detto definitivamente la sua, bacchettando laLife 120 e il suo ideatore, che prometteva di allungare la vita fino a 120 anni con metodi stravaganti e sui generis, come ad esempio mangiare carne di maiale di buon mattino, appena svegli. L’antecedente e ladi Agcom Era il 2019, quando l’emittente GM comunicazioni, che trasmetteva il programma dell’ex giornalista, era statata dall’Agcom per la somma di 264, ma aveva presentato ricorso. Il Tar del Lazio, con una sentenza del 28 giugno ha confermato le motivazioni dell’Agcom: la GM comunicazioni, dunque, dovrà pagare. Come funzionava il programma La struttura del programma galeotto si articolava in un format caratterizzato da numerosi approfondimenti ...

Pubblicità

CorriereCitta : Adriano Panzironi, la dieta del ‘guru’ bocciata dal Tar: confermata multa di 265 mila euro - AlessandroBonon : RT @FattoAlimentare: ??Il Tar del Lazio conferma la multa di 265 mila € ad Adriano #Panzironi per i programmi tv e Life 120 Leggi qui ?? htt… - Alise0 : RT @FattoAlimentare: ??Il Tar del Lazio conferma la multa di 265 mila € ad Adriano #Panzironi per i programmi tv e Life 120 Leggi qui ?? htt… - juve3stars : RT @FattoAlimentare: ??Il Tar del Lazio conferma la multa di 265 mila € ad Adriano #Panzironi per i programmi tv e Life 120 Leggi qui ?? htt… - FattoAlimentare : ??Il Tar del Lazio conferma la multa di 265 mila € ad Adriano #Panzironi per i programmi tv e Life 120 Leggi qui ??… -