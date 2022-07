?? – Takefusa Kubo lascia il Real Madrid per la Real Sociedad ufficiale

(Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 18:56:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da L’Équipe: La, 6° nella Liga nel 2021-2022, ha ufficializzato martedì l’arrivo del giovanedopo aver raggiunto un accordo con il. Il giapponese ha firmato fino al 2027 e indosserà il numero 14. Arrivato nel 2019 proprio come Rodrygo, ancheha faticato a trovare il suo posto nella rosa delle Merengues. Questa ala di 1’73 aveva scelto di andare in prestito nella sua prima estate per acclimatarsi nel suo nuovo continente. Dopo un anno a Maiorca,si è unito al Villarper la stagione ...

ArenaSportiva1 : ?? UFFICIALE: Takefusa #Kubo è un nuovo giocatore della #RealSociedad. Il giapponese arriva a titolo definitivo dal #RealMadrid. - sportli26181512 : Real Madrid, UFFICIALE: una cessione alla Real Sociedad: Takefusa Kubo è un nuovo giocatore della Real Sociedad. Il… - alexcobra11 : Meravigliosa presentazione della Real Sociedad per KUBO TAKEFUSA - alexcobra11 : Che vi avevo detto? L'annuncio sarebbe arrivato lunedì o martedì...oggi è lunedì: KUBO TAKEFUSA è un calciatore de… - AConan_Doyle : Sembra ormai questione di poco il passaggio di Takefusa Kubo dal Real Madrid al Real Sociedad Il Lille , che aveva… -

Commenta per primoè un nuovo giocatore della Real Sociedad . Il giapponese arriva a titolo definitivo dal Real Madrid .Commenta per primo Come riportato da Marca , l'attaccante del Real Madridsarebbe pronto al trasferimento alla Real Sociedad . Il 21enne firmerà fino al 2027, il Real Madrid manterrà il il 50% dei diritti sul cartellino.La Real Sociedad ha da poco annunciato l'arrivo di Takefusa Kubo dal Real Madrid: ecco il comunicato ufficiale del club basco.La Real Sociedad sarebbe pronta a chiudere il colpo in attacco, con il giovane Kubo che è in partenza dal Real Madrid ...