Wall Street si è salvata dal crollo delle criptovalute, i piccoli investitori no (Di lunedì 18 luglio 2022) «Il denaro c’è ma non si vede: qualcuno vince, qualcuno perde», diceva Gordon Gekko nel celebre “Wall Street” di Oliver Stone, del 1987. Dopo settimane a dir poco concitate per gli investitori in criptovalute – caratterizzate dal crollo generalizzato delle quotazioni – i mercati del denaro virtuale stanno tornando a stabilizzarsi. Il crack finanziario si lascia alle spalle un settore con livelli di capitalizzazione calati mediamente del 50-70%, con il valore del Bitcoin passato – nell’arco di una manciata di mesi – dai 47mila dollari dello scorso marzo agli attuali 19mila. Nel generale bagno di sangue delle cryptocurrencies, quasi tutti hanno perso. Qualcuno però, ha perso meno di altri. È il caso delle grandi banche e dei fondi di investimento di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 luglio 2022) «Il denaro c’è ma non si vede: qualcuno vince, qualcuno perde», diceva Gordon Gekko nel celebre “” di Oliver Stone, del 1987. Dopo settimane a dir poco concitate per gliin– caratterizzate dalgeneralizzatoquotazioni – i mercati del denaro virtuale stanno tornando a stabilizzarsi. Il crack finanziario si lascia alle spalle un settore con livelli di capitalizzazione calati mediamente del 50-70%, con il valore del Bitcoin passato – nell’arco di una manciata di mesi – dai 47mila dollari dello scorso marzo agli attuali 19mila. Nel generale bagno di sanguecryptocurrencies, quasi tutti hanno perso. Qualcuno però, ha perso meno di altri. È il casograndi banche e dei fondi di investimento di ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Per il Wall Street Journal la caduta di Draghi è dovuta a un solo fattore: l'appoggio incondizionato a Zelensky - _m3dvsa_ : @CaputaLuca Chi dirige questo Paese e l europa e Wall street sta montando 1 guerra civile e mondiale da estinzione.… - andrealecchi : @nonleggerlo Sembra Mark Hanna in 'The wolf of wall street'. '...Polvere di stelle. Non esiste, non tocca terra, no… - twicram : RT @laperlaneranera: Breve?? La BCE è privata; appartiene alla Banche Centrali. Blackrock, Vanguard, State Street detengono oltre il 50% d… - placidopollicin : RT @itsmeback_: TEMPI DURI PER GLI AVVOCATI DELL'UE: NON ESISTONO LEGGI PER IL BLOCCO DEI BENI RUSSI. L'imprenditore russo Abramovich ha r… -