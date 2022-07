Ultime Notizie Roma del 18-07-2022 ore 10:10 (Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il fatto di ricerca sostenuto l’esecutivo si è rotto come ha sottolineato il premier Mario Draghi ma al momento della verità teso per mercoledì in Senato mancano ancora tre giorni Quindi spero di poter rimettere insieme i pezzi della maggioranza in frantumi meloni partite che oggi si battono per salvare il governo draghi sono gli stessi che hanno sbarrato la strada del Quirinale al premier di c’è per Salvini E Berlusconi il MoVimento 5 Stelle è inaffidabile Cambiamo argomento nuovo video sconcertante sul caso della risposta della polizia durante la sparatoria nella scuola elementare di walden Texas sulla diffuso tramite line sindaco della cittadina donne Clean sfidando il divieto del procuratore incaricato delle indagini Trionfo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il fatto di ricerca sostenuto l’esecutivo si è rotto come ha sottolineato il premier Mario Draghi ma al momento della verità teso per mercoledì in Senato mancano ancora tre giorni Quindi spero di poter rimettere insieme i pezzi della maggioranza in frantumi meloni partite che oggi si battono per salvare il governo draghi sono gli stessi che hanno sbarrato la strada del Quirinale al premier di c’è per Salvini E Berlusconi il MoVimento 5 Stelle è inaffidabile Cambiamo argomento nuovo video sconcertante sul caso della risposta della polizia durante la sparatoria nella scuola elementare di walden Texas sulla diffuso tramite line sindaco della cittadina donne Clean sfidando il divieto del procuratore incaricato delle indagini Trionfo ...

