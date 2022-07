“Sono morto a 6 anni”: la sensibilità di Mattia che non abbiamo saputo capire (Di lunedì 18 luglio 2022) A 15 anni si pensa di avere in mano il mondo, che basti poco per essere felici e che ogni giornata sia spensierata e priva di preoccupazioni. In realtà questa è una visione che noi adulti abbiamo deciso di avere dimenticandoci troppo presto com’è effettivamente essere adolescenti. Insicurezze, paure, dubbi Sono sempre dietro l’angolo, nascoste da una facciata di allegria. A questa età però si è particolarmente sensibili e ci Sono dei ragazzi che lo Sono ancora più degli altri. Quindici anni posSono sembrare pochi, ma in realtà Sono tantissimi se si ha la percezione di vivere una vita che non ti appartiene. Mattia era un adolescente dall’animo tormentato, un ragazzo sensibile, ma di quella sensibilità che lo faceva ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 luglio 2022) A 15si pensa di avere in mano il mondo, che basti poco per essere felici e che ogni giornata sia spensierata e priva di preoccupazioni. In realtà questa è una visione che noi adultideciso di avere dimenticandoci troppo presto com’è effettivamente essere adolescenti. Insicurezze, paure, dubbisempre dietro l’angolo, nascoste da una facciata di allegria. A questa età però si è particolarmente sensibili e cidei ragazzi che loancora più degli altri. Quindicipossembrare pochi, ma in realtàtantissimi se si ha la percezione di vivere una vita che non ti appartiene.era un adolescente dall’animo tormentato, un ragazzo sensibile, ma di quellache lo faceva ...

