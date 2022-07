Russia: Duma propone divieto assoluto a 'propaganda Lgbt' (Di lunedì 18 luglio 2022) Mosca, 18 lug. (Adnkronos) - La Duma russa ha presentato un disegno di legge sul divieto assoluto di "propaganda dei rapporti sessuali non tradizionali". Finora, il divieto si applicava solo alla "propaganda Lgbt" tra i minori. Il nuovo disegno di legge prevede che sarà vietata qualsiasi informazione volta a "negare i valori familiari" e la "propaganda di rapporti sessuali non tradizionali". Il disegno di legge prevede anche il divieto di rilasciare licenze ai cinema che utilizzino "materiale cinematografico che favorisca la negazione dei valori familiari e dei rapporti sessuali non tradizionali". Nella motivazione del disegno di legge è spiegato che "la negazione della famiglia come valore sociale, la promozione di uno stile di vita ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Mosca, 18 lug. (Adnkronos) - Larussa ha presentato un disegno di legge suldi "dei rapporti sessuali non tradizionali". Finora, ilsi applicava solo alla "" tra i minori. Il nuovo disegno di legge prevede che sarà vietata qualsiasi informazione volta a "negare i valori familiari" e la "di rapporti sessuali non tradizionali". Il disegno di legge prevede anche ildi rilasciare licenze ai cinema che utilizzino "materiale cinematografico che favorisca la negazione dei valori familiari e dei rapporti sessuali non tradizionali". Nella motivazione del disegno di legge è spiegato che "la negazione della famiglia come valore sociale, la promozione di uno stile di vita ...

