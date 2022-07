Russell Crowe a Roma, in visita il Colosseo: ”Porto i bambini a vedere il mio vecchio ufficio” (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma. Proprio lui è ritornato nel suo posto d’onore, questa volta però in vesti diverse e con tutta la sua famiglia. L’ispanico più famoso del mondo del cinema torna a calpestare l’arena del Colosseo. Russell Crowe, l’attore neozelandese che tra i maggiori film di successo ha interpretato il personaggio di Massimo Decimo Meridio nel film diretto nel 2000 da Ridley Scott è a Roma con la famiglia. Il gladiatore in visita al suo ”vecchio ufficio” Ad annunciare la sua altisonante presenza nella Capitale è stato proprio lui, con un tweet: “Taking the kids to see my old office”. La traduzione suona più o meno così: ”Sto portando i bambini a vedere il mio vecchio ufficio”, con una certa dose ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022). Proprio lui è ritornato nel suo posto d’onore, questa volta però in vesti diverse e con tutta la sua famiglia. L’ispanico più famoso del mondo del cinema torna a calpestare l’arena del, l’attore neozelandese che tra i maggiori film di successo ha interpretato il personaggio di Massimo Decimo Meridio nel film diretto nel 2000 da Ridley Scott è acon la famiglia. Il gladiatore inal suo ”” Ad annunciare la sua altisonante presenza nella Capitale è stato proprio lui, con un tweet: “Taking the kids to see my old office”. La traduzione suona più o meno così: ”Sto portando iil mio”, con una certa dose ...

