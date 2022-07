Roma | la rapina al supermercato finisce a coltellate | 36enne in ospedale

(Di lunedì 18 luglio 2022) Era in strada, riverso per terra in una pozza di sangue. Così lo hanno trovato i soccorritori prontamente accorsi sul posto. Se l’è vista davvero brutta il titolare di un minimarket primato e poi ferito con diverseda un malvivente che è poi scappato. Violenta: i fatti La violenta aggressione è avvenuta sabato 16 luglio in zona Mezzocammino e precisamente in via Aldo della Rocca 65. Qui un uomo ha prima preso una birra e dopo averla consumata all’esterno dell’esercizio è rientrato e invece di pagare, con tanto di coltello, ha minacciato il titolare, intimandolo di dargli tutti i soldi della cassa. Intimorito la vittima ha accontentato il malvivente che poi si è dato alla fuga. L’inseguimento Nel tentativo di recuperare i soldi, la vittima — undello Sri Lanka — ...

