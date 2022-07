“Purtroppo Saverio è morto”. Tragedia in vacanza, l’addio a 34 anni sotto gli occhi del suo amico (Di lunedì 18 luglio 2022) Una vera e propria Tragedia si è portato via per sempre Saverio Cirillo, che è morto in vacanza nel Canton Ticino. Doveva essere una giornata di relax assoluto per il 34enne, che lavorava come carabiniere. Ma dal divertimento si è passati in un istante ad un dramma sconvolgente. L’episodio ha avuto luogo precisamente in Valle Verzasca, dove il militare era intento ad effettuare un’escursione insieme ad un suo amico. Il decesso è avvenuto per un volo di ben 10 metri. Saverio Cirillo è morto poche ore dopo il suo ricovero nell’ospedale di Lugano. La vacanza nel Canton Ticino si è rivelata fatale e una tranquilla domenica pomeriggio, infatti l’accaduto si è registrato il 17 luglio, si è trasformata in un incubo. Dopo l’incidente in montagna, i soccorsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Una vera e propriasi è portato via per sempreCirillo, che èinnel Canton Ticino. Doveva essere una giornata di relax assoluto per il 34enne, che lavorava come carabiniere. Ma dal divertimento si è passati in un istante ad un dramma sconvolgente. L’episodio ha avuto luogo precisamente in Valle Verzasca, dove il militare era intento ad effettuare un’escursione insieme ad un suo. Il decesso è avvenuto per un volo di ben 10 metri.Cirillo èpoche ore dopo il suo ricovero nell’ospedale di Lugano. Lanel Canton Ticino si è rivelata fatale e una tranquilla domenica pomeriggio, infatti l’accaduto si è registrato il 17 luglio, si è trasformata in un incubo. Dopo l’incidente in montagna, i soccorsi ...

