Ostia, il linguista Luca Serianni investito mentre attraversa sulle strisce: è in coma (Di lunedì 18 luglio 2022) Luca Serianni a Palazzo Barberini Ostia (Roma), 18 luglio 2022 - Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato centrato da un'auto. L'impatto è stato violento ed è stato ricoverato in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022)a Palazzo Barberini(Roma), 18 luglio 2022 - Stavandopedonali quando è stato centrato da un'auto. L'impatto è stato violento ed è stato ricoverato in ...

