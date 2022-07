Neo patentato si schianta a Origgio | salvo per miracolo

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 18 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Avrebbe potuto ferirsi gravemente il 18enne, neo, che si èto contro un’abitazione perdendo il controllo della guida in via Luigi Bianchi a. Per sua fortuna, anche se la Polo è da rottamare, è uscito dall’abitacolo con le sue gambe: era solo molto spaventato, cosicché non è stato nemmeno necessario chiamare l’ambulanza. Merito ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.