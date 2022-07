Milly Carlucci rivela chi vorrebbe a Ballando con le stelle | ecco chi sono

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 18 luglio 2022)non va in vacanza. Infatti, anche se è tempo di mare, per lei è il momento giusto per costruire il cast dicon le2022. La nota conduttrice hato di volere fortemente una coppia in quest’edizione. Scopriamo di chi si tratta. Leggi anche: Quando iniziacon le2022: “Le voglio almeno come ospiti di una puntata”sta vivendo una stagione d’oro con i suoi programmicon lee Il Cantante Mascherato, riconfermati dalla Rai ed entrambi fiore all’occhiello della rete. Per la nuova stagione vuole stupire ancora di più il suo pubblico e farlo sognare ...