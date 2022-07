Milan, Zwirn: «Gesto di Blue Skye sconsiderato, il fondo Elliot…» (Di lunedì 18 luglio 2022) Dan Zwirn, CEO di Arena Investors, società che ha collaborato con il fondo Elliott, ha attaccato Blue Skye Dan Zwirn, CEO di Arena Investors, ha così parlato ai microfoni di Calcio e Finanza: «Vista la lunga relazione, siamo ovviamente profondamente delusi dalla situazione attuale. Hanno davvero guidato la trasformazione del valore del Milan e pensiamo che abbiano fatto un ottimo lavoro. Sfortunatamente, non comprendiamo le ragioni di questa azione poiché Elliott non ha fatto altro che aggiungere valore al club e hanno sempre operato in maniera trasparente e professionale. Durante tutto il periodo dell’investimento abbiamo mantenuto anche un rapporto molto produttivo con Ivan Gazidis, che ha svolto un ottimo lavoro sul lato commerciale insieme a Giorgio Furlani di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Dan, CEO di Arena Investors, società che ha collaborato con ilElliott, ha attaccatoDan, CEO di Arena Investors, ha così parlato ai microfoni di Calcio e Finanza: «Vista la lunga relazione, siamo ovviamente profondamente delusi dalla situazione attuale. Hanno davvero guidato la trasformazione del valore dele pensiamo che abbiano fatto un ottimo lavoro. Sfortunatamente, non comprendiamo le ragioni di questa azione poiché Elliott non ha fatto altro che aggiungere valore al club e hanno sempre operato in maniera trasparente e professionale. Durante tutto il periodo dell’investimento abbiamo mantenuto anche un rapporto molto produttivo con Ivan Gazidis, che ha svolto un ottimo lavoro sul lato commerciale insieme a Giorgio Furlani di ...

