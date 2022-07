Mare Fuori: le attrici separate da una suora per un bacio (Di lunedì 18 luglio 2022) Una scena che, nell’ascoltarla la prima volta, potrebbe sembrare surreale e ridicola, eppure nel pensarci non si può fare altro che rimanere attoniti e sconvolti riguardo all’episodio che ha coinvolto le attrici della serie Mare Fuori, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson. Le due ragazze, interpreti di Viola e Kubra, infatti stavano posando per un servizio fotografico nelle strade di Napoli, per la precisione ai Quartieri Spagnoli. Uno degli scatti previsti nello shooting vedeva anche la foto di un bacio tra le due, a cui entrambe le attrici di Mare Fuori hanno acconsentito. La troupe era pronta per girare quando il set viene sconvolto dall’interruzione di una suora che si affretta subito a separare le due ragazze. Nel video pubblicato dalla ... Leggi su zon (Di lunedì 18 luglio 2022) Una scena che, nell’ascoltarla la prima volta, potrebbe sembrare surreale e ridicola, eppure nel pensarci non si può fare altro che rimanere attoniti e sconvolti riguardo all’episodio che ha coinvolto ledella serie, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson. Le due ragazze, interpreti di Viola e Kubra, infatti stavano posando per un servizio fotografico nelle strade di Napoli, per la precisione ai Quartieri Spagnoli. Uno degli scatti previsti nello shooting vedeva anche la foto di untra le due, a cui entrambe ledihanno acconsentito. La troupe era pronta per girare quando il set viene sconvolto dall’interruzione di unache si affretta subito a separare le due ragazze. Nel video pubblicato dalla ...

