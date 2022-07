“Ma cosa fate?”. Tra le due attrici bacio in pubblico. Poi l’incredibile episodio che scatena il caos (Di lunedì 18 luglio 2022) Incredibile quanto successo nelle scorse ore nella città di Napoli. Il bacio tra le attrici Serena de Ferrari e Kyshan Wilson ha scatenato il putiferio, con la reazione di una persona che si è intromessa per cercare di evitare che potesse proseguire questo loro comportamento. Inevitabilmente il video, postato in rete anche da Serena, è diventato virale in pochissimo tempo. Tanto divertimento ma anche molta sorpresa nel constatare quello che è avvenuto ai Quartieri Spagnoli. Napoli è dunque stata teatro di un accaduto pazzesco. Ma le protagoniste si sarebbero aspettate di doversi ‘difendere’ per quello che stavano facendo per lavoro. E il bacio tra le due attrici Serena de Ferrari e Kyshan Wilson è destinato a far discutere ancora a lungo. In particolare, le parole proferite da colei che era ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Incredibile quanto successo nelle scorse ore nella città di Napoli. Iltra leSerena de Ferrari e Kyshan Wilson hato il putiferio, con la reazione di una persona che si è intromessa per cercare di evitare che potesse proseguire questo loro comportamento. Inevitabilmente il video, postato in rete anche da Serena, è diventato virale in pochissimo tempo. Tanto divertimento ma anche molta sorpresa nel constatare quello che è avvenuto ai Quartieri Spagnoli. Napoli è dunque stata teatro di un accaduto pazzesco. Ma le protagoniste si sarebbero aspettate di doversi ‘difendere’ per quello che stavano facendo per lavoro. E iltra le dueSerena de Ferrari e Kyshan Wilson è destinato a far discutere ancora a lungo. In particolare, le parole proferite da colei che era ...

