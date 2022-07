Linda Evangelista è tornata per restare (Di lunedì 18 luglio 2022) 57 anni, un figlio e un’intervento di CoolSculpting andato male che negli ultimi anni l’aveva fatta sparire dai radar. Ora, Linda Evangelista. è tornata in gran stile. Dopo la copertina di People dello scorso febbraio, in cui spiegava com’erano andate le cose e dichiarava di essere stufa di nascondersi, oggi la top è il volto della campagna scattata da Steven Meisel con cui Fendi celebra i 25 anni dell’iconica borsa Baguette. Con le it bag di pailettes in mano e due mini gag al polso, posa per la foto condivisa in contemporanea sul profilo Instagram della top, di Silvia Venturlini Fendi, del direttore creativo Kim Jones e della maison. Uno scatto che annuncia anche la sfilata di Fendi a New York a Settembre, eccezionalmente fuori dal calendario della Fashion Week Milanese (riconfermando la ritrovata passione delle maison di moda per ... Leggi su amica (Di lunedì 18 luglio 2022) 57 anni, un figlio e un’intervento di CoolSculpting andato male che negli ultimi anni l’aveva fatta sparire dai radar. Ora,. èin gran stile. Dopo la copertina di People dello scorso febbraio, in cui spiegava com’erano andate le cose e dichiarava di essere stufa di nascondersi, oggi la top è il volto della campagna scattata da Steven Meisel con cui Fendi celebra i 25 anni dell’iconica borsa Baguette. Con le it bag di pailettes in mano e due mini gag al polso, posa per la foto condivisa in contemporanea sul profilo Instagram della top, di Silvia Venturlini Fendi, del direttore creativo Kim Jones e della maison. Uno scatto che annuncia anche la sfilata di Fendi a New York a Settembre, eccezionalmente fuori dal calendario della Fashion Week Milanese (riconfermando la ritrovata passione delle maison di moda per ...

