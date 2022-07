L’Europa rischia il gas crunch. Aie: “Ridurre immediatamente i consumi” (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) mette in guardia L’Europa sulla crisi energetica: “Sono essenziali azioni coordinate per evitare un grave gas crunch”. Secondo la stessa Agenzia internazionale, “la situazione è particolarmente pericolosa in Europa, che è l’epicentro delle turbolenze del mercato energetico”. Gas crunch, Aie: “L’Europa è l’epicentro delle turbolenze del mercato energetico” In un contesto “difficile”, l’Agenzia propone “cinque azioni concrete che i leader europei devono intraprendere per un approccio più coordinato e a livello europeo per prepararsi al prossimo inverno”. Innanzitutto, “L’Europa deve Ridurre immediatamente i consumi di gas”, favorire il riempimento degli stoccaggi e introdurre piattaforme d’asta per incentivare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) mette in guardiasulla crisi energetica: “Sono essenziali azioni coordinate per evitare un grave gas”. Secondo la stessa Agenzia internazionale, “la situazione è particolarmente pericolosa in Europa, che è l’epicentro delle turbolenze del mercato energetico”. Gas, Aie: “è l’epicentro delle turbolenze del mercato energetico” In un contesto “difficile”, l’Agenzia propone “cinque azioni concrete che i leader europei devono intraprendere per un approccio più coordinato e a livello europeo per prepararsi al prossimo inverno”. Innanzitutto, “devedi gas”, favorire il riempimento degli stoccaggi e introdurre piattaforme d’asta per incentivare ...

