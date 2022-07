Juve, si raffredda la pista Pau Torres, due big su di lui (Di lunedì 18 luglio 2022) Si raffredda la pista Pau Torres per la Juve: sul difensore spagnolo piomba la concorrenza inglese di Chelsea e Manchester City Pau Torres si allontana dalla Juventus. Come riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, il difensore spagnolo è stato offerto anche a Chelsea e Manchester City da parte dei suoi agenti. Ci sono stati dei contatti anche con la Juventus, ma nelle ultime ore il club bianconero sta spingendo per Bremer. Il Villarreal valuta il centrale spagnolo circa 52-55 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) SilaPauper la: sul difensore spagnolo piomba la concorrenza inglese di Chelsea e Manchester City Pausi allontana dallantus. Come riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, il difensore spagnolo è stato offerto anche a Chelsea e Manchester City da parte dei suoi agenti. Ci sono stati dei contatti anche con lantus, ma nelle ultime ore il club bianconero sta spingendo per Bremer. Il Villarreal valuta il centrale spagnolo circa 52-55 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

