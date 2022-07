Il ritorno di Berrettini: “Wimbledon? Non ho visto nulla” (Di lunedì 18 luglio 2022) Il tennista torna a giocate dopo la positività al Covid Matteo Berrettini riprende la racchetta in mano. Dopo lo stop di Wimbledon, l’azzurro sarà impegnato in Svezia nell’ATP 250 di Gstaad, dove sarà testa di serie numero 2. Il tennista romano, intanto, ha parlato di quanto accaduto a Wimbledon una volta scoperto di essere positivo al Covid. «È stato assurdo. Il mio team cercava di non sembrare troppo triste, a un certo punto mi sono aggrappato alla speranza di essere stato positivo prima e di poter essere negativo il martedì per la partita con Garin. Ma così non è stato. Ci siamo detti c’è qualcosa o qualcuno che ci sta maledicendo, non lo so. Ma ho sempre cercato di guardare il lato positivo. Venivo da due settimane in cui non avrei potuto desiderare di meglio. Ho cercato di lasciare Londra con il ricordo del Queen’s e non di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Il tennista torna a giocate dopo la positività al Covid Matteoriprende la racchetta in mano. Dopo lo stop di, l’azzurro sarà impegnato in Svezia nell’ATP 250 di Gstaad, dove sarà testa di serie numero 2. Il tennista romano, intanto, ha parlato di quanto accaduto auna volta scoperto di essere positivo al Covid. «È stato assurdo. Il mio team cercava di non sembrare troppo triste, a un certo punto mi sono aggrappato alla speranza di essere stato positivo prima e di poter essere negativo il martedì per la partita con Garin. Ma così non è stato. Ci siamo detti c’è qualcosa o qualcuno che ci sta maledicendo, non lo so. Ma ho sempre cercato di guardare il lato positivo. Venivo da due settimane in cui non avrei potuto desiderare di meglio. Ho cercato di lasciare Londra con il ricordo del Queen’s e non di ...

