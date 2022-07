Greenwood, sparatoria in un centro commerciale: 4 morti (Di lunedì 18 luglio 2022) Nell’Indiana, a Greenwood in un centro commerciale, ieri sera una sparatoria ha causato 4 morti e due feriti. Un cittadino armato ha ucciso l’assalitore. Jim Ison, il capo locale del dipartimento della polizia, ha dichiarato: “Il vero eroe del giorno è questo cittadino che portava legalmente un’arma da fuoco e che ha potuto fermare lo sparatore poco dopo che questi aveva iniziato a sparare”. Il centro commerciale è stato da subito evacuato e sono stati chiamati gli artificieri per un pacco sospetto trovato in un bagno. Fortunatamente il pacco ha dato esito negativo. La Cnn spiega che si parla di sparatoria di massa quando vengono colpite quattro o più persone, escluso l’aggressore. Quest’anno negli Stati Uniti le sparatorie di massa sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Nell’Indiana, ain un, ieri sera unaha causato 4e due feriti. Un cittadino armato ha ucciso l’assalitore. Jim Ison, il capo locale del dipartimento della polizia, ha dichiarato: “Il vero eroe del giorno è questo cittadino che portava legalmente un’arma da fuoco e che ha potuto fermare lo sparatore poco dopo che questi aveva iniziato a sparare”. Ilè stato da subito evacuato e sono stati chiamati gli artificieri per un pacco sospetto trovato in un bagno. Fortunatamente il pacco ha dato esito negativo. La Cnn spiega che si parla didi massa quando vengono colpite quattro o più persone, escluso l’aggressore. Quest’anno negli Stati Uniti le sparatorie di massa sono ...

Pubblicità

ilpost : A Greenwood, in Indiana, un uomo armato di un fucile ha ucciso tre persone in un centro commerciale - petermeyeer : #ILOVEUSA #FARWEST A Greenwood, in Indiana, un uomo armato di un fucile ha ucciso tre persone in un centro commerc… - Dondolino72 : RT @ilpost: A Greenwood, in Indiana, un uomo armato di un fucile ha ucciso tre persone in un centro commerciale - Cla2011 : La sparatoria di ieri al centro commerciale di #Greenwood è stata tutto sommato limitata ( 4 morti) solo perché un… - Tizio_Original : RT @ilpost: A Greenwood, in Indiana, un uomo armato di un fucile ha ucciso tre persone in un centro commerciale -