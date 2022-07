Golf | ranking aggiornato | Scheffler al comando | ma Smith si avvicina minacciosamente

(Di lunedì 18 luglio 2022) Grazie alla vittoria del ‘The Open’ in Scozia, Cameronguadagna quattro posizioni e sale al secondo posto del Worlddi. L’australiano si porta a quota 9.0323 punti ed insidia il leader Scottie, in testa con 10.5947. Terza piazza per Rory McIlroy (8.3249), davanti a Patrick Cantlay (7.5434) e Jon Rahm (7.3910). Recupera terreno anche il vincitore del Barracuda Championship, Chez Reavie, nuovo numero 117 del mondo. Per quanto riguarda l’Italia, infine, il numero uno torna ad essere Francesco Molinari. 15° al The Open, guadagna 37 posizioni e si porta dal 183° al 146° posto con 1.1437 punti. Scavalcato Guido Migliozzi, 159° con 1.0608. SportFace.

Scenderanno infatti in campo nove dei primi dieci classificati nel World Ranking, con lo ...per la Ryder Cup 2023 - che per la prima volta si giocherà in Italia e sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club ...Dal numero 1, l'americano Scottie Scheffler, a Jon Rahm, con l'assenza pesante del nordirlandese Rory McIlroy (secondo nel world ranking). Al terzo torneo delle Rolex Series 2022 saranno sei gli ... Ci sarà, come ormai dal 2016, anche il golf alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il meccanismo di qualificazione, in questo caso, è relativamente semplice, se non altro perché è basato sul ranking mondiale ...