Gli chiedono di Dybala: Giuntoli spiazza tutti! (Di lunedì 18 luglio 2022) Durante la conferenza stampa conclusiva del ritiro di Dimaro Folgarida tenutasi questa sera proprio in Val di Sole il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha avuto anche l’opportunità di svelare un importante retroscena su Paulo Dybala. La Joya, dopo la separazione dalla Juventus a parametro zero, è diventato uno dei pezzi pregiati di questo mercato estivo. L’argentino infatti è stato lungamente conteso fra Inter, Napoli e Roma, per poi scegliere nella serata di ieri proprio la squadra capitolina. L’ipotesi di un dieci albiceleste a Napoli è senza dubbio suggestiva, e il ds Giuntoli ai microfoni della stampa ha confermato il tanto chiacchierato interesse per l’argentino, spiegando però la mancanza di margini per concludere l’operazione. Napoli Dybala De Laurentiis (Getty Images) Ecco le parole di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Durante la conferenza stampa conclusiva del ritiro di Dimaro Folgarida tenutasi questa sera proprio in Val di Sole il ds azzurro Cristianoha avuto anche l’opportunità di svelare un importante retroscena su Paulo. La Joya, dopo la separazione dalla Juventus a parametro zero, è diventato uno dei pezzi pregiati di questo mercato estivo. L’argentino infatti è stato lungamente conteso fra Inter, Napoli e Roma, per poi scegliere nella serata di ieri proprio la squadra capitolina. L’ipotesi di un dieci albiceleste a Napoli è senza dubbio suggestiva, e il dsai microfoni della stampa ha confermato il tanto chiacchierato interesse per l’argentino, spiegando però la mancanza di margini per concludere l’operazione. NapoliDe Laurentiis (Getty Images) Ecco le parole di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : “Govorì pravdu”. “Racconta la verità”. È ciò che mi chiedono i profughi del Donbass che ho incontrato a Belgorod. N… - pietroraffa : Più di 1000 sindaci - gente che ha preso voti reali - chiedono a Draghi di restare. E quelli che, un giorno sì e… - LauraGaravini : Gli expats sentono sulla propria pelle l'importanza di avere un governo autorevole e un paese rispettato nel mondo.… - an6llchan : RT @spiegelreisende: @sssaaaaann perchè è dimostrato statisticamente che gli uomini non vanno in terapia e non chiedono aiuto dato che il s… - Vincenzo140893 : RT @Domenic36396232: #Chelsea e #ManchesterCity stanno trattando col #Villareal per #PauTorres Gli spagnoli chiedono almeno 55mln #Calciom… -