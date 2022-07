Dybala è un giocatore della Roma

(Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - Pauloè un. Il calciatore ha raggiunto un accordo nella notte, un triennale da 6 milioni di euro l'anno ed è partito da Torino intorno alle 9, direzione Portogallo, con un volo privato, messo a disposizione dalla proprietà che si trova a bordo insieme a Tiago Pinto. Svolgerà sul posto le visite mediche. Paulo Bruno Exequiel, nato a Laguna Larga nel novembre del 1993, si era svincolato dalla Juventus lo scorso giugno. A lungo corteggiato da diverse squadre fra cui Inter e Napoli, il calciatore gioca con il ruolo di prima o seconda punta. Può essere impiegato come trequartista, esterno offensivo o falso centravanti. Cresciuto nell'Instituto Atletico Central Cordoba,è giunto in Italia nel 2012 per giocare nel Palermo dove è rimasto fino ...

ROMA - Una Joya per Mourinho. Paulo Dybala è della Roma, il giocatore sta per sbarcare in Portogallo per le visite mediche in una struttura privata vicino ad Albufeira - sede del ritiro giallorosso - poi abbraccerà finalmente la sua nuova squadra.