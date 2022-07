Concorso infanzia e primaria, “illusi e beffati, la graduatoria non è pronta e non possiamo essere assunti”. Lettera aperta di 700 docenti sardi (Di lunedì 18 luglio 2022) "Ci siamo illusi inutilmente, di poter partecipare all'assunzione per il ruolo già da quest'anno": lo scrivono in una Lettera aperta 700 docenti sardi che hanno partecipato al Concorso ordinario infanzia e primaria 2020. Stringono i tempi per le assunzioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/23 ma molte graduatorie non sono ancora pronte, tra queste quelle della primaria della Sardegna, mentre sono al completo quelle per l'infanzia, posto comune e posto di sostegno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 luglio 2022) "Ci siamoinutilmente, di poter partecipare all'assunzione per il ruolo già da quest'anno": lo scrivono in una700che hanno partecipato alordinario2020. Stringono i tempi per le assunzioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/23 ma molte graduatorie non sono ancora pronte, tra queste quelle delladella Sardegna, mentre sono al completo quelle per l', posto comune e posto di sostegno. L'articolo .

