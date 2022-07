Calciomercato Juventus, pronto lo sgarbo all’Inter e Marotta perde la testa (Di lunedì 18 luglio 2022) La Juve sta sistemando sempre di più la rosa per il prossimo anno, con i bianconeri che stanno cercando di dare un dolore a Beppe Marotta. L’obiettivo della Juventus per la prossima stagione è tornare finalmente a lottare per il campionato, ma non sarà assolutamente una cosa per nulla facile, considerando infatti come i bianconeri avranno il durissimo compito di dover lottare sempre di più con un’Inter che sta costruendo Beppe Marotta nel miglior modo possibile, per questo motivo si sta cercando di indebolirla. LaPresseCi sono diverse squadre che stanno cercando in maniera sempre più importante di poter realizzare il proprio sogno, ovvero quello di poter lottare per il campionato nella prossima stagione, con la Juventus che deve tornare assolutamente essere protagonisti dopo due annate davvero molto deludenti. Una ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 18 luglio 2022) La Juve sta sistemando sempre di più la rosa per il prossimo anno, con i bianconeri che stanno cercando di dare un dolore a Beppe. L’obiettivo dellaper la prossima stagione è tornare finalmente a lottare per il campionato, ma non sarà assolutamente una cosa per nulla facile, considerando infatti come i bianconeri avranno il durissimo compito di dover lottare sempre di più con un’Inter che sta costruendo Beppenel miglior modo possibile, per questo motivo si sta cercando di indebolirla. LaPresseCi sono diverse squadre che stanno cercando in maniera sempre più importante di poter realizzare il proprio sogno, ovvero quello di poter lottare per il campionato nella prossima stagione, con lache deve tornare assolutamente essere protagonisti dopo due annate davvero molto deludenti. Una ...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - FilippoRubu00 : ??#Dybala indosserà la maglia numero 21 alla #Roma. Niente numero 10 per lui che ha scelto il numero storico avuto d… - insider_napoli : #Bremer - #Juventus: è fatta! Superata la concorrenza dell'#Inter, operazione da 35 milioni + 5 di bonus. Per il gi… -