Bologna | idea Zirkzee per l'attacco

Pubblicità

artvhazza : @sweatxgia TU NON HAI IDEA DELLA FILA CHE C’È ALLO SVINCOLO PER BOLOGNA - mcheenabi : sto avendo un attacco di panico perché a settembre dovrò tornare a bologna e mi sento malissimo all’idea - GPeppe34N : RT @SandroSca: - 2 mesi su Molina preso dall'Atleti - 2 mesi su Wijndal preso dall'Ajax - Unico terzino preso -Cambiaso- girato al Bologna… - ANONYMUOS19990 : RT @SandroSca: - 2 mesi su Molina preso dall'Atleti - 2 mesi su Wijndal preso dall'Ajax - Unico terzino preso -Cambiaso- girato al Bologna… - nassetta55 : RT @SandroSca: - 2 mesi su Molina preso dall'Atleti - 2 mesi su Wijndal preso dall'Ajax - Unico terzino preso -Cambiaso- girato al Bologna… -

Commenta per primo Nuovaper l'attacco del: secondo Sky Sport , i rossoblù pensano a Joshua Zirkzee , in uscita dal Bayern Monaco . Il 21enne olandese ha già giocato in Serie A con la maglia del Parma .ANDAMENTO " Per dare un'del trend degli aumenti del costo dell'energia sopportati dal Comune di Reggio Emilia per le proprie necessità, si può osservare l'andamento dal 2018 al 2022: · ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Mercato Bologna - Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Bologna potrebbe puntare su un nuovo centravanti.