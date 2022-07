Allerta caldo nel Lazio, mercoledì 20 luglio bollino rosso a Roma e Latina: si toccheranno i 40°C (Di lunedì 18 luglio 2022) Cambia il nome che viene dato all’anticiclone di turno, da Caronte ad Apocalisse. Ma non cambia la situazione perché il caldo è sempre lo stesso e le temperature sono sempre altissime, nonostante ci siano stati dei giorni in cui l’afa sembrava aver ceduto. Ora, però, a Roma torna il bollino rosso e il termometro è già pronto perché si sfioreranno i 40°C. Le previsioni meteo a Roma (e nel resto del Lazio) di mercoledì 20 luglio 2022 mercoledì 20 luglio a Roma, ma anche nel resto del Lazio, la giornata sul fronte ‘caldo’ sarà da bollino rosso. Sono, infatti, previste temperature che potrebbero sfiorare i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Cambia il nome che viene dato all’anticiclone di turno, da Caronte ad Apocalisse. Ma non cambia la situazione perché ilè sempre lo stesso e le temperature sono sempre altissime, nonostante ci siano stati dei giorni in cui l’afa sembrava aver ceduto. Ora, però, atorna ile il termometro è già pronto perché si sfioreranno i. Le previsioni meteo a(e nel resto del) di20202220, ma anche nel resto del, la giornata sul fronte ‘’ sarà da. Sono, infatti, previste temperature che potrebbero sfiorare i ...

