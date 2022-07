Una new entry nel cast di Che Dio ci Aiuti 7, un’attrice da Don Matteo 13 per un ruolo top secret (Di domenica 17 luglio 2022) Il cast di Che Dio ci Aiuti 7 accoglie una new entry, un’attrice da Don Matteo 13. Il suo ruolo, però, resta top secret. Si tratta di Emma Valenti, che nella fiction con Terence Hill ha interpretato Valentina, la figlia del Colonnello Anceschi, e ha avuto una storia col PM Nardi. L’attrice, intervistata da DiPiù Tv, ha confermato che il finale della tredicesima stagione non ha messo fine alla storia di Valentina, quindi mai dire mai a un suo ritorno: Il finale della tredicesima stagione resta apertissimo per il mio personaggio. Per questo mi auguro che la produzione mi chiami anche per la prossima stagione. Per quanto riguarda il suo ruolo nel cast di Che Dio ci Aiuti 7, Emma Valenti non ha potuto svelare ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Ildi Che Dio ci7 accoglie una newda Don13. Il suo, però, resta top. Si tratta di Emma Valenti, che nella fiction con Terence Hill ha interpretato Valentina, la figlia del Colonnello Anceschi, e ha avuto una storia col PM Nardi. L’attrice, intervistata da DiPiù Tv, ha confermato che il finale della tredicesima stagione non ha messo fine alla storia di Valentina, quindi mai dire mai a un suo ritorno: Il finale della tredicesima stagione resta apertissimo per il mio personaggio. Per questo mi auguro che la produzione mi chiami anche per la prossima stagione. Per quanto riguarda il suoneldi Che Dio ci7, Emma Valenti non ha potuto svelare ...

Pubblicità

Adnkronos : Dimissioni #Draghi: per il New York Times una 'potenziale calamità per l'Europa'. - Agenzia_Ansa : 'Sono molto rattristato nell'informare tutti quelli che l'hanno amata che Ivana Trump è morta nella sua casa a New… - MARZILLIEleute1 : RT @Vito68122235: Video Studio New England Journal certifica l'immunita' naturale La cosa piu' scioccante e' stata la reazione passiva dei… - FrankoZ29 : RT @fratotolo2: Demi Minor, donna trans, ha messo incinta due altre detenute in una prigione femminile del New Jersey. - cala_l_asso : RT @fratotolo2: Demi Minor, donna trans, ha messo incinta due altre detenute in una prigione femminile del New Jersey. -