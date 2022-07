Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky rimuove capo sicurezza e procuratore generale (Di domenica 17 luglio 2022) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha licenziato oggi due figure chiave nei suoi servizi di sicurezza. Con un decreto ha destituito il capo dei servizi segreti della Sbu, Ivan Bakanov. Secondo i decreti pubblicati dalla presidenza di Kiev, anche la procuratrice generale Iryna Venediktova è stata destituita. Oleksij Simonenko prenderà il suo posto. Le ragioni non sono state fornite nei documenti. Inizialmente non è stato nominato un successore per la carica di capo dei servizi segreti. Bakanov (47) è un caro compagno di Zelenskyj dai suoi giorni come comico televisivo, è a capo dei servizi segreti dal 2019. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Il presidente dell’Volodymyry ha licenziato oggi due figure chiave nei suoi servizi di. Con un decreto ha destituito ildei servizi segreti della Sbu, Ivan Bakanov. Secondo i decreti pubblicati dalla presidenza di Kiev, anche la procuratriceIryna Venediktova è stata destituita. Oleksij Simonenko prenderà il suo posto. Le ragioni non sono state fornite nei documenti. Inizialmente non è stato nominato un successore per la carica didei servizi segreti. Bakanov (47) è un caro compagno dij dai suoi giorni come comico televisivo, è adei servizi segreti dal 2019. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

