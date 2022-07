Ultime Notizie Roma del 17-07-2022 ore 08:10 (Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio senza risposte chiare il MoVimento 5 Stelle non potrà più condividere una responsabilità diretta di governo Anzi sentire libero di votare su ciò che serve il paese senza alcuna contropartita politica alla fine dell’ ennesima riunione del ecn poco prima di una nuova assemblea dei parlamentari con te gira così le speranze Diletta che vedeva pirati per evitare la crisi chiedeva ai 5 Stelle di restare in parità a mercoledì e soprattutto in partita fino raggiungere il posto i 9 punti del MoVimento 5 Stelle sono state solo il generiche aperture parole che qua si annullano i margini di manovra e sembrano avvicinare ancora di più le Dimmi i draghi ma il movimento è diviso e fa sconfitta di governi si rischia di trasformarsi in una nuova ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio senza risposte chiare il MoVimento 5 Stelle non potrà più condividere una responsabilità diretta di governo Anzi sentire libero di votare su ciò che serve il paese senza alcuna contropartita politica alla fine dell’ ennesima riunione del ecn poco prima di una nuova assemblea dei parlamentari con te gira così le speranze Diletta che vedeva pirati per evitare la crisi chiedeva ai 5 Stelle di restare in parità a mercoledì e soprattutto in partita fino raggiungere il posto i 9 punti del MoVimento 5 Stelle sono state solo il generiche aperture parole che qua si annullano i margini di manovra e sembrano avvicinare ancora di più le Dimmi i draghi ma il movimento è diviso e fa sconfitta di governi si rischia di trasformarsi in una nuova ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 89.830 casi e 111 morti. In salita ricoveri e intensive. Il tasso di positività è… - sole24ore : Ucraina ultime notizie. Kiev:?crisi politiche in Occidente non fermino l’invio di armi all’Ucraina … - democraziait : RT @sole24ore: ?? La Russia utilizza la più grande centrale nucleare d’Europa - quella di Zaporizhzhia - come base per lo stoccaggio di armi… - junews24com : Bremer Juve, Cherubini ha una sola possibilità di chiudere. Ultime - -