Ue, due ricercatori del Cnr tra i vincitori di ERC Starting Grant (Di domenica 17 luglio 2022) Enrico Ronca dell’Istituto dei processi chimico-fisici (Cnr-Ipcf) e Bianca Ambrogina Silva dell’Istituto di neuroscienze (Cnr-In) sono tra i vincitori di ERC Starting Grant. L’European Research Council (ERC) ha premiato circa 400 idee pionieristiche su oltre 4.000 proposte nel bando ERC Starting Grant 2021, prima call di ERC del programma Horizon Europe. Il finanziamento ammonta a 619 milioni di euro complessivi e mira a sostenere i migliori progetti di ricerca proposti da giovani ricercatori con un curriculum scientifico molto promettente, di qualsiasi età e nazionalità, con alcuni anni di attività scientifica svolta dopo aver completato il Dottorato di Ricerca. I Grant ERC saranno ospitati da 19 paesi dell’Unione Europea. Tra i premiati italiani c’è Ronca, giovane ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022) Enrico Ronca dell’Istituto dei processi chimico-fisici (Cnr-Ipcf) e Bianca Ambrogina Silva dell’Istituto di neuroscienze (Cnr-In) sono tra idi ERC. L’European Research Council (ERC) ha premiato circa 400 idee pionieristiche su oltre 4.000 proposte nel bando ERC2021, prima call di ERC del programma Horizon Europe. Il finanziamento ammonta a 619 milioni di euro complessivi e mira a sostenere i migliori progetti di ricerca proposti da giovanicon un curriculum scientifico molto promettente, di qualsiasi età e nazionalità, con alcuni anni di attività scientifica svolta dopo aver completato il Dottorato di Ricerca. IERC saranno ospitati da 19 paesi dell’Unione Europea. Tra i premiati italiani c’è Ronca, giovane ...

