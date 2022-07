Tennis: torneo Bastad. Bolelli e Fognini sconfitti in finale doppio (Di domenica 17 luglio 2022) Gli azzurri battuti dalla coppia Matos - Vega Hernandez dopo aver avuto un match point Bastad (SVEZIA) - Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono fermati a un punto dal titolo nella finale di doppio al "... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Gli azzurri battuti dalla coppia Matos - Vega Hernandez dopo aver avuto un match point(SVEZIA) - Simonee Fabiosi sono fermati a un punto dal titolo nelladial "...

