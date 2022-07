Roma, CorSport: “Ecco le alternativa a Dybala” (Di domenica 17 luglio 2022) Roma CorSport- La Roma è attiva sul mercato, ieri ha battuto 2-0 il Portimonense, con rete anche del tanto discusso, Nicolò Zaniolo. Il giocatore ex Inter ha anche indossato la fascia da capitano, con la Juventus sempre ad attendere. Il nome di Paulo Dybala, è quello più caldo nelle ultime settimane, uno così tecnico come lui, vederlo svincolato non succede sempre. Con l’Inter che sembra defilata definitivamente, visto che non arriva l’addio di Sanchez, la Roma e il Napoli sono attivissime su questa pista. In serata, sembra che la Roma abbia fatto quel passo in più rispetto ai Partenopei, visto che la Joya crede che il progetto capitolino sia più vincente. Tiago Pinto ha offerto 6 milioni più bonus per l’ex Palermo, anche il Napoli momentaneamente si è fermato a questa offerta. La ... Leggi su seriea24 (Di domenica 17 luglio 2022)- Laè attiva sul mercato, ieri ha battuto 2-0 il Portimonense, con rete anche del tanto discusso, Nicolò Zaniolo. Il giocatore ex Inter ha anche indossato la fascia da capitano, con la Juventus sempre ad attendere. Il nome di Paulo, è quello più caldo nelle ultime settimane, uno così tecnico come lui, vederlo svincolato non succede sempre. Con l’Inter che sembra defilata definitivamente, visto che non arriva l’addio di Sanchez, lae il Napoli sono attivissime su questa pista. In serata, sembra che laabbia fatto quel passo in più rispetto ai Partenopei, visto che la Joya crede che il progetto capitolino sia più vincente. Tiago Pinto ha offerto 6 milioni più bonus per l’ex Palermo, anche il Napoli momentaneamente si è fermato a questa offerta. La ...

Pubblicità

AliprandiJacopo : Una settima fa la chiamata di #Mourinho a #Dybala per aumentare anche il pressing sulla Roma. Tra oggi e domani P… - AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma in partenza per il Portogallo???? Presente naturalmente #Zaniolo, assente invece #Kluivert. #ASRoma… - AliprandiJacopo : ?? L’area di #Pietralata dove sorgerà il nuovo stadio della Roma. ?? - salvione : Mourinho svela il tatuaggio: 'I tifosi della Roma mi hanno convinto' - CorSport : #Mourinho svela il tatuaggio: 'I tifosi della #Roma mi hanno convinto'?? -