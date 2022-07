Omicidio ad Anzio, 25enne ucciso con una coltellata. Fermato il padre: ha ferito 2 buttafuori (Di domenica 17 luglio 2022) Omicidio la notte scorsa ad Anzio dove un giovane è stato ucciso al culmine di una lite avvenuta nella zona della riviera Mallozzi, area della movida della città costiera. Leonardo Muratovic , pugile ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 17 luglio 2022)la notte scorsa addove un giovane è statoal culmine di una lite avvenuta nella zona della riviera Mallozzi, area della movida della città costiera. Leonardo Muratovic , pugile ...

