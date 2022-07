Napoli, si prova il doppio colpo dal Chelsea (Di domenica 17 luglio 2022) I partenopei proveranno a chiudere un doppio affare con il Chelsea. Il Napoli avrebbe, infatti, puntato un portiere e un attaccante Preoccupa la situazione Meret. Il giocatore friulano, nella giornata di ieri, si è fermato in allenamento e si è vista apprensione per le sue condizioni fisiche. Il portiere azzurro resta l’unico indiziato per una L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 17 luglio 2022) I partenopei proveranno a chiudere unaffare con il. Ilavrebbe, infatti, puntato un portiere e un attaccante Preoccupa la situazione Meret. Il giocatore friulano, nella giornata di ieri, si è fermato in allenamento e si è vista apprensione per le sue condizioni fisiche. Il portiere azzurro resta l’unico indiziato per una L'articolo

Pubblicità

Corriere : Zelenska: «Ai pacifisti dico di immaginare un esercito che occupa Milano o Napoli. Come reagireste se vi dicessero:… - masup0 : @sveistrippin Se te la sfanghi a Napoli prova alla stazione Termini. La vai sicura - napolista : TMV: la Lazio prova ad inserirsi per #Petagna, ma il Monza resta in vantaggio Contatti dei biancocelesti per la pu… - uchetto : @RafAuriemma @ADeLaurentiis So che molti residenti di Marano di Napoli si sono lamentati del tuo inutile servizio d… - infoitsport : CdS - La Roma prova a chiudere Dybala! Il Napoli osserva, ma ha altre priorità: dubbi su ingaggio -