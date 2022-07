Morte Mariottini, lutto nel mondo del calcio: scomparso l’ex dirigente di Inter e Udinese (Di domenica 17 luglio 2022) Morte Mariottini, mondo del calcio italiano in lutto per la scomparsa dell’ex dirigente di Inter e Udinese Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Marino Mariottini. Nella sua carriera di dirigente era stato ds di Subbiano, Sansepolcro, Arezzo e arrivando in Serie A con Udinese e Inter. Tra i suoi acquisti più noti quello di Abel Balbo ai tempi della militanza nella società friulana, ma anche Di Carlo, Di Mauro, Tovalieri e Dell’Anno per l’Arezzo. Si è spento la notte scorsa all’età di 80 anni dopo aver sofferto di una lunga malattia. L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022)delitaliano inper la scomparsa deldiIldelitaliano piange la scomparsa di Marino. Nella sua carriera diera stato ds di Subbiano, Sansepolcro, Arezzo e arrivando in Serie A con. Tra i suoi acquisti più noti quello di Abel Balbo ai tempi della militanza nella società friulana, ma anche Di Carlo, Di Mauro, Tovalieri e Dell’Anno per l’Arezzo. Si è spento la notte scorsa all’età di 80 anni dopo aver sofferto di una lunga malattia. L'articolo proviene daNews 24.

