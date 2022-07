Mantova, tre ragazzi in bici travolti da un’auto su una strada buia: morto un 16enne (Di domenica 17 luglio 2022) Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto a San Benedetto Po, nel Mantovano. L’incidente è avvenuto lungo un tratto di strada arginale non illuminato poco prima di mezzanotte, quando il 16enne indiano stava tornando a casa in bicicletta assieme ad altri due coetanei. Il ragazzo, ultimo in fila, è stato colpito da un’auto con due persone a bordo che gli è piombata addosso da dietro. Il 16enne è stato scaraventato nella scarpata a diversi metri di distanza. Gli altri due ragazzi invece sono rimasti solo leggermente feriti con lievi escoriazioni dopo la caduta. su Open Leggi anche: Grosseto, un’auto travolge un gruppo di ciclisti: quattro morti tra cui il conducente Roma, grave il ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) Un ragazzo di 16 anni èdopo essere stato travolto daa San Benedetto Po, nelno. L’incidente è avvenuto lungo un tratto diarginale non illuminato poco prima di mezzanotte, quando ilindiano stava tornando a casa incletta assieme ad altri due coetanei. Il ragazzo, ultimo in fila, è stato colpito dacon due persone a bordo che gli è piombata addosso da dietro. Ilè stato scaraventato nella scarpata a diversi metri di distanza. Gli altri dueinvece sono rimasti solo leggermente feriti con lievi escoriazioni dopo la caduta. su Open Leggi anche: Grosseto,travolge un gruppo di ciclisti: quattro morti tra cui il conducente Roma, grave il ...

