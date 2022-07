Lo compro o non lo compro? Il “Cost Per Wear” è la risposta (Di domenica 17 luglio 2022) Sono passate ormai 2 settimane dall’inizio dei saldi estivi ed una buona parte degli italiani si sono già precipitati nei negozi alla ricerca di capi di ogni genere da acquistare per poter infoltire il proprio armadio. I saldi, se da un lato comportano un grande risparmio, dall’altro inducono spesso il consumatore ad acquistare in grande quantità anche capi di abbigliamento che nelle migliori delle ipotesi verranno utilizzati forse 5 volte per poi esser dimenticati per sempre nel guardaroba. È alla base di questo comportamento che nasce il principio di Cost Per Wear. Cos’è il CPW? Con la sigla CPW (Cost Per Wear) si indica il risultato del rapporto tra il Costo sostenuto per l’acquisto di un capo di abbigliamento ed il numero di volte che il capo è stato indossato. Ipotizzando di acquistare una T-shirt ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 luglio 2022) Sono passate ormai 2 settimane dall’inizio dei saldi estivi ed una buona parte degli italiani si sono già precipitati nei negozi alla ricerca di capi di ogni genere da acquistare per poter infoltire il proprio armadio. I saldi, se da un lato comportano un grande risparmio, dall’altro inducono spesso il consumatore ad acquistare in grande quantità anche capi di abbigliamento che nelle migliori delle ipotesi verranno utilizzati forse 5 volte per poi esser dimenticati per sempre nel guardaroba. È alla base di questo comportamento che nasce il principio diPer. Cos’è il CPW? Con la sigla CPW (Per) si indica il risultato del rapporto tra ilo sostenuto per l’acquisto di un capo di abbigliamento ed il numero di volte che il capo è stato indossato. Ipotizzando di acquistare una T-shirt ...

