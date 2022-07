LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non corre per infortunio! Dosso in semifinale nei 100, squalificata Sabbatini (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 ATTENZIONE: Marcell Jacobs NON correRA’ LA semifinale DEI 100 METRI! Il Campione Olimpico ha dovuto rinunciare a causa di una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra. 4.51: E’ TRIPLETTA USA! VINCE KERLEY!!! 4.48: Questi i protagonisti della finale più attesa, i 100 metri: Sani Brown (Jpn), Brown (Can), Bracy (Usa), Kerley (Usa), Simbine (Rsa), Seville (Jam), Coleman (Usa), Bromell (Usa) 4.45: CI SIAMO! SONO IN PISTA I PROTAGONISTI DEI 100 METRI! Non c’è Marcell Jacobs ma ci attende una grande finale con 4 statunitrensi ma almeno due alteti che possono insidiare la tripletta, in particolare Sevolle e ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREATTENZIONE:NONRA’ LADEI 100 METRI! Il Campione Olimpico ha dovuto rinunciare a causa di una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra. 4.51: E’ TRIPLETTA USA! VINCE KERLEY!!! 4.48: Questi i protagonisti della finale più attesa, i 100 metri: Sani Brown (Jpn), Brown (Can), Bracy (Usa), Kerley (Usa), Simbine (Rsa), Seville (Jam), Coleman (Usa), Bromell (Usa) 4.45: CI SIAMO! SONO IN PISTA I PROTAGONISTI DEI 100 METRI! Non c’èma ci attende una grande finale con 4 statunitrensi ma almeno due alteti che possono insidiare la tripletta, in particolare Sevolle e ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non corre! Contrattura all’adduttore - #Atletica #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non corre per infortunio! Zaynab Dosso in semifinale nei 100… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Jacobs non corre! Contrattura all’adduttore - #Atletica #Mondiali #DIRETTA… - infoitsport : LIVE - Qualificazioni salto in alto femminile con Vallortigara, Mondiali atletica Eugene 2022 (DIRETTA) - 9edroPires : RT @abuongi: #Atletica Marcell Jacobs might not run the 100 semifinal Marcell Jacobs potrebbe rinunciare alla semifinale dei 100 https://… -