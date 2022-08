Libia | la mossa di Dabaiba per ridare flusso al petrolio libico

(Di domenica 17 luglio 2022) Il primo ministronel Governo di Unità Nazionale, Abdel Hamid Al-, ha licenziato l’ingegner Mustafà Sanallah, nominando al suo posto Farhat bin Qadara, considerato vicino ad Haftar e gli Emirati Arabi, a capo del gigante petroliferoNational Oil Corporation (NOC). Farhat bin Qadara, fin dal suo arrivo nel quartiere generale della fondazione a Tripoli, scortato da uomini armati della joint force di Misurata, si è impegnato a porre fine al blocco petrolifero che ha quasi azzerato la produzione libica per mesi. Il nuovo capo di NOC ha affermato il suo impegno a raddoppiare la produzione di greggio a 1,2 milioni di barili al giorno e proteggere i contratti in essere con compagnie petrolifere straniere. Si ricorderà che il portavoce del governo di Tripoli, Mohamed Hamuda, a termine della riunione del Consiglio dei ...

