La storia d’amore tra Adriano Panatta e Loredana Bertè | “Mi lasciò per sposare un’amica”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 luglio 2022) Latradurò più di un anno e finì, come tanti amori dei 20 anni, per consunzione naturale. Non c’entra nulla come insinua un gossip diffuso l’incontro dicon Bjorn Borg. A far incontrareera stato il cantante coetaneo Renato Fiacchini, che di lì a poco sarebbe stato conosciuto come Renato Zero. Il loro amore durò poco più di un anno e, come accade spesso per gli amori giovanili, il fuoco si spense e i due presero strade diverse. In molti hanno ipotizzato che la loro rottura sia stata causata dall’incontro della cantante con Bjorn Borg, conosciuto proprio su un campo da tennis e ...