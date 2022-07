La profezia finale di Luciano Canfora | Ecco cosa farà Mattarella fra 3 giorni

(Di domenica 17 luglio 2022)in un'intervista al Fatto Quotidiano, prova a spiegarepotrebbe accadere dopo il ritorno alla Camere di Draghi di mercoledì prossimo.analizza la situazione così: "Non so. Di sicuro attorno alla sua figura c'è stata tanta retorica apologetica, con punte quasi comiche: si ricordi l'articolo sulle statue di De Gasperi e di Einaudi che si inchinano al passaggio del "migliore". Dopo questa stagione di esaltazione senza limiti, per gli organi di stampa è difficile accettare che se ne vada così: devono piangere per forza, è un obbligo quasi estetico. Io invece vorrei incoraggiarli: non sarebbe un dramma". Poi si affida alla saggezza di, vero arbitro della partita: "Mettiamo che Draghi si rifiuti davvero di andare avanti, una soluzione potrebbe essere ...

