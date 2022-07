Inter Monaco, tifosi nerazzurri contro uno juventino (Di domenica 17 luglio 2022) Durante la partita Inter Monaco, i tifosi nerazzurri hanno inveito contro un tifoso della Juve, costringendolo a cambiarsi la maglia Brutto episodio in quel di Ferrara, dove ieri si è disputata l’amichevole tra Inter e Monaco. Non andava bene nemmeno la maglia che si è cambiato dopo solo perché era nera con le striscie bianche, a me fanno incazzare gli adulti che in questi casi si comportano peggio dei ragazzi pic.twitter.com/N8En6B38p4— ??????? ? (@vane 96) July 16, 2022 tifosi nerazzurri hanno inveito contro uno sostenitore della Juventus presente in tribuna, reo di seguire la gara indossando la maglia della sua squadra del cuore. Costretta ad Intervenire la polizia, che ha costretto il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Durante la partita, ihanno inveitoun tifoso della Juve, costringendolo a cambiarsi la maglia Brutto episodio in quel di Ferrara, dove ieri si è disputata l’amichevole tra. Non andava bene nemmeno la maglia che si è cambiato dopo solo perché era nera con le striscie bianche, a me fanno incazzare gli adulti che in questi casi si comportano peggio dei ragazzi pic.twitter.com/N8En6B38p4— ??????? ? (@vane 96) July 16, 2022hanno inveitouno sostenitore della Juventus presente in tribuna, reo di seguire la gara indossando la maglia della sua squadra del cuore. Costretta advenire la polizia, che ha costretto il ...

Pubblicità

Inter : Stasera vogliamo sentirvi al massimo ?????? ? 20.30 ?? Stadio Paolo Mazza ?? @AS_Monaco Siete pronti????? #ForzaInter - Inter : Allenamento dei nerazzurri alla vigilia dell'amichevole contro il Monaco ?? - MCriscitiello : La Curva saluta la squadra in partenza per Ferrara. Inter-Monaco live 20.30 sul canale 60 Dtt. Sportitalia… - TConcilianti : Pensiero post Inter-Monaco: Dopo aver aspettato 5 anni per un Perisic di alto livello si possono aspettare anche 2 mesi per Gosens… - MPAPA090 : RT @mikelelomb: @AxxMassimo @Ledbowski @SalJ80 @onlyju70 @juvemyheart Stupido conclamato o furbetto dei social, io mi vesto come mi pare e… -