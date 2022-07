(Di domenica 17 luglio 2022)- L’continua il suo precampionato, ieri nell’amichevole terminata 2-2 contro il Monaco ha brillato il nuovo arrivato, Kristjan Asslani. Giuseppe, ex difensore storico dell’venuto ai microfoni di QS, parlando in generale della campagna acquisti dell’, elogiando il lavoro di Marotta e Ausilio. Ecco di seguito, le parole dell’ex difensore neroazzurro: Sull’e il lavoro in entrata: ” I nerazzurri fanno le cose benissimo senza spendere soldi, prendendo giocatori a parametro zero o con diritto e obbligo di riscatto: ovviamente qualcuno dovrà essere sacrificato ma il ritorno di Lukaku, per esempio, è stato fondamentale. Romelu mi piace tantissimo, è un giocatore che fa gruppo e crea empatia con tutti, poi è ...

Pubblicità

serie_a24 : #Inter, Bergomi: ” L’Inter è fortissima spendendo molto poco” - TrenoTHEO1899 : @wtfmldoing @bergomifabio @Thankunexthoney Qua state fuori di cervello, faccio un commento su bergomi arriva quel p… - Frances54325203 : RT @useriosi: Impossibile che Dybala vada alla Roma Fabio Bergomi ha detto che è già dell’Inter ed io mi fido sempre del Vate - useriosi : Impossibile che Dybala vada alla Roma Fabio Bergomi ha detto che è già dell’Inter ed io mi fido sempre del Vate - JacopoBoldrin : RT @nox2793: Le fonti di Dybala all'inter: Giggino u ?? e Fabio Bergomi -

Anche l'ex difensore dell', Beppe, ha dato la sua benedizione per Dybala in giallorosso : " Per come gioca Mourinho, è il posto ideale per Paulo . Vedo più difficile, invece, un suo ...L'ex capitano dell', campione del mondo 1982 e ora opinionista sportivo Giuseppe, ha rilasciato un'intervista a La Nazione, nella quale ha parlato della situazione legata a Paulo Dybala. Secondo, ...L'ex difensore dell'Inter Beppe Roma si è espresso su Paulo Dybala in un'intervista a La Nazione: "Nel calcio di oggi un classe '93 come lui è difficile ...In un'intervista concessa ai microfoni de La Nazione, l'ex calciatore ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Intervistato in esclusiva dal quotidiano La Nazione , Giuseppe Bergomi ha detto la sua sull ...