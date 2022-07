Il popolo del «pro aging»

Leggi su panorama

(Di domenica 17 luglio 2022) Invecchiare senza ritocchini. Basta bisturi, plastiche, trattamenti invasivi. È partita dall’America una nuova filosofia body positive che sta contagiando gli «over» (vip e non). L’accettazione del proprio corpo e dei suoi cambiamenti è una rivoluzione che migliora psiche, alimentazione, fitness, linguaggio della cosmesi e anche regole dell’apparire. Il tempo passa per tutti, ma c’è una novità: si può migliorare. Oggi si invecchia con stile, mangiando bene, allenandosi e lavorando - se la salute lo consente - fino a età inoltrata. Volti innaturalmente giovani e tirati sono ormai considerati «out». Secondo l’American Society of Plastic Surgeons dai primi anni Duemila a oggi, negli Stati Uniti gli interventi di medicina estetica non invasiva sono aumentati del 200 per cento. I vip ricorrono meno a lifting, che troppo spesso stravolgono i lineamenti e costringono a convalescenze lunghe. ...