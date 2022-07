Gravissimo incidente sulla statale, precipita dal viadotto e muore. Traffico in tilt (Di domenica 17 luglio 2022) Autoarticolato si ribalta, morto il conducente. Rocambolesco incidente, oggi domenica 17 luglio, sulla strada statale 106 al km 387+200 nel comune di Trebisacce, provincia di Cosenza. Per cause in corso di accertamento l’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo pesante. Questo si è ribaltato, è finito fuori strada ed è precipitato giù da un ponte. Per il conducente, un uomo di 60 anni di cui ancora non si conoscono le generalità, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, vigili volontari del distaccamento di Trebisacce e un’autogru dalla sede centrale. Arrivati i soccorritori del 118 e gli uomini del soccorso stradale del Socas. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre il corpo della vittima che era rimasto ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Autoarticolato si ribalta, morto il conducente. Rocambolesco, oggi domenica 17 luglio,strada106 al km 387+200 nel comune di Trebisacce, provincia di Cosenza. Per cause in corso di accertamento l’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo pesante. Questo si è ribaltato, è finito fuori strada ed èto giù da un ponte. Per il conducente, un uomo di 60 anni di cui ancora non si conoscono le generalità, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, vigili volontari del distaccamento di Trebisacce e un’autogru dalla sede centrale. Arrivati i soccorritori del 118 e gli uomini del soccorso stradale del Socas. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre il corpo della vittima che era rimasto ...

