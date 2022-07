(Di domenica 17 luglio 2022). Terza, terzo allenamento a ritmo sostenuto. Il bilancio delle prime uscite delè di 37 reti fatte e una sola subita, lo sventurato autogol di Demiral. Più che sui risultati, contro avversari di rango troppo inferiore per poter fare testo, Gian Pierosi è concentrato sulla condizione e sulla forma fisica, ma sono emerse anche alcune indicazioni tattiche che potrebbero tornare d’attualità. E fornire indizi. Gli adattamenti di Matteo Ruggeri nei tre di difesa e l’avanzata di Giorgio Scalvini a centrocampo sono stati il preludio di un grande ritorno. Non di un singolo giocatore, ma di un modulo che in passato talvolta aveva fatto capolino, ma mai in pianta stabile con l’interpretazione assunta contro il Gambarogno-Contone: il 3-5-2. Rispetto alle abitudini delle ultime stagioni, ...

Pubblicità

infoitsport : Mourinho ‘chiama’ Gasperini: l’operazione che ridisegna Roma e Atalanta -

BergamoNews.it

Italiano rilancia Igor in difesa, Fiorentina con a centrocampo Duncan insieme a Torreira e Bonaventura. Piatek in avanti. Atalanta in emergenza,la squadra: Fiorentina - Atalanta, formazioni ufficiali FIORENTINA (4 - 3 - 3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Piatek, ...Italiano rilancia Igor in difesa, Fiorentina con a centrocampo Duncan insieme a Torreira e Bonaventura. Piatek in avanti. Atalanta in emergenza,la squadra: Fiorentina - Atalanta, formazioni ufficiali FIORENTINA (4 - 3 - 3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Piatek, ... Gasperini ridisegna l’Atalanta Prove di 3-5-2 nell’ultima amichevole a Clusone L’attaccante colombiano non è nella lista degli incedibili e una sua vendita potrebbe alimentare il mercato dell’Atalanta che, però, chiede non meno di 15 milioni. A Trigoria, tra l’altro, si narra di ...