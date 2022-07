Draghi: oltre mille sindaci lo invitano a restare. La Meloni: “Senza pudore”. Nardella: “Con noi anche tanti del centrodestra” (Di domenica 17 luglio 2022) "Draghi vada avanti". Ormai ha abbondantemente superato quota 1.000 il numero dei sindaci firmatari della lettera aperta per chiedere a Mario Draghi di restare al governo. Lo fa sapere il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, tra i coordinatori dell'iniziativa con il sindaco di Firenze Dario Nardella L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 17 luglio 2022) "vada avanti". Ormai ha abbondantemente superato quota 1.000 il numero deifirmatari della lettera aperta per chiedere a Mariodial governo. Lo fa sapere il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, tra i coordinatori dell'iniziativa con il sindaco di Firenze DarioL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

DantiNicola : Attaccando i sindaci che chiedono a #Draghi di andare avanti, #Meloni dimostra tutta la propria inadeguatezza istit… - pierofassino : Curioso modo di ragionare di Meloni. Se chiede elezioni è 'per difendere la democrazia'. Se oltre 1000 Sindaci - mo… - GiovaQuez : Tra l'altro, se Conte decide per la fiducia potrebbe comunque saltare Draghi con la fuoriuscita di Lega e FI. Con u… - DavidG__ : RT @AntonelloAng: @silvia_sb_ Quindi Draghi ha gestito male come gli altri. Nessuna differenza con Monti,Renzi , Letta, Conte. Da Messi ci… - patrizia_fonda : RT @pierofassino: Curioso modo di ragionare di Meloni. Se chiede elezioni è 'per difendere la democrazia'. Se oltre 1000 Sindaci - molti di… -