Dopo 13 anni con il collo piegato a causa di una caduta, trova un chirurgo che la opera pro bono: la storia di Afsheen Gul (Di domenica 17 luglio 2022) Quella di Afsheen Gul è una storia che mette in chiaro come empatia e voglia di aiutare gli altri possano davvero risolvere quello che sembrava impossibile da cambiare. Lei ha 13 anni. Vive a Mithi, a 300 km dalla città più popolosa del Pakistan, Karachi. Afsheen ha 7 fratelli. Quando aveva quasi un anno era in braccio alla sorella maggiore e sfortunatamente è caduta. Il suo collo si è piegato a 90 gradi e col tempo è sopraggiunta una paralisi cerebrale. Afsheen, nonostante abbia imparato a camminare e a parlare, ha avuto sempre grandi difficoltà a stare ‘al passo’ perché la sua era una vita isolata, con poche possibilità di confronto e soprattutto senza alcuna prospettiva di guarigione. Poi alcune persone ‘non qualsiasi’ hanno sentito parlare di lei. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Quella diGul è unache mette in chiaro come empatia e voglia di aiutare gli altri possano davvero risolvere quello che sembrava impossibile da cambiare. Lei ha 13. Vive a Mithi, a 300 km dalla città più popolosa del Pakistan, Karachi.ha 7 fratelli. Quando aveva quasi un anno era in braccio alla sorella maggiore e sfortunatamente è. Il suosi èa 90 gradi e col tempo è sopraggiunta una paralisi cerebrale., nonostante abbia imparato a camminare e a parlare, ha avuto sempre grandi difficoltà a stare ‘al passo’ perché la sua era una vita isolata, con poche possibilità di confronto e soprattutto senza alcuna prospettiva di guarigione. Poi alcune persone ‘non qualsiasi’ hanno sentito parlare di lei. ...

