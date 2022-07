Coronavirus, 79 morti e 67.817 casi. Tasso di positività al 22,8% (+0,2%) (Di domenica 17 luglio 2022) Il bollettino del 17 luglio 2022 Sono 79 le morti legate al Coronavirus segnalate nelle ultime 24 ore in Italia, (ieri erano state 111). Arriva quindi a 169.925 il numero totale di vittime del Covid-19 quando il bollettino della Protezione Civile segnala 67.817 nuovi contagi, portando così a 1.465.050 il numero degli individui attualmente positivi nel Paese. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria si attestano a 20.145.859. La situazione negli ospedali Nei reparti di terapia intensiva degli ospedali d’Italia si trovano 403 pazienti, di cui 38 entrati nelle ultime 24 ore. Nei reparti di ordinari si trovano invece 10.576 persone ricoverate (ieri erano 10.434). 1.454.071 positivi si trovano invece in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti si ferma a 18.510.884. Tamponi e Tasso ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) Il bollettino del 17 luglio 2022 Sono 79 lelegate alsegnalate nelle ultime 24 ore in Italia, (ieri erano state 111). Arriva quindi a 169.925 il numero totale di vittime del Covid-19 quando il bollettino della Protezione Civile segnala 67.817 nuovi contagi, portando così a 1.465.050 il numero degli individui attualmente positivi nel Paese. Itotali dall’inizio dell’emergenza sanitaria si attestano a 20.145.859. La situazione negli ospedali Nei reparti di terapia intensiva degli ospedali d’Italia si trovano 403 pazienti, di cui 38 entrati nelle ultime 24 ore. Nei reparti di ordinari si trovano invece 10.576 persone ricoverate (ieri erano 10.434). 1.454.071 positivi si trovano invece in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti si ferma a 18.510.884. Tamponi e...

